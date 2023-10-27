مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط.. تراجع في أسعار النفط

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تراجعت أسعار النفط، الخميس، أكثر من دولارين عند التسوية مع انحسار المخاوف إزاء اتساع الصراع في الشرق الأوسط في الوقت نفسه الذي أظهر فيه الطلب الأميركي علامات على الضعف.وفقدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار لتنخفض 2.44 بالمئة إلى 87.93 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع برنت نحو اثنين بالمئة، الأربعاء، عند التسوية. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.18 دولار، أو 2.55 بالمئة، إلى 83.21 دولار للبرميل.وتلقت أسعار النفط في الآونة الأخيرة دفعة من مخاوف تأثير اتساع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس على إمدادات النفط الخام العالمية.وتبددت هذه المخاوف بحلول ظهر، الخميس.