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إقتصاد
للأسبوع الثالث على التوالي.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب
Lebanon 24
27-10-2023
|
02:35
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تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفة لفترة أطول.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم "ستكون أسعار الذهب من العوامل المتأثرة بالصراع بين إسرائيل وحماس طالما أن الأمور معرضة لخطر التصعيد".
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وارتفع الذهب نحو تسعة بالمئة مع لجوء المستثمرين إليه باعتباره ملاذا آمنا من التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل والفلسطينيين التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر.
لكن التوقعات القائمة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أبقت أسعار الذهب دون سقف الألفي دولار الذي تم تجاوزه آخر مرة في أيار.
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