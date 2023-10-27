تراجع ملحوظ.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف الدّولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و 89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89600 و89900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.