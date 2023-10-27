وزير تركي يتوقع تجاوز حجم التجارة مع ألمانيا 50 مليار دولار

توقع وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين تركيا وألمانيا 50 مليار دولار بحلول نهاية 2023.

جاء ذلك في تصريح صحفي مع وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، عقب اجتماعات لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين (JETCO) في أنقرة.

وأوضح بولات أن العلاقات السياسية "رفيعة المستوى" بين البلدين سيكون لها انعكاسات إيجابية على العلاقات التجارية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وذكر بولات أن أكثر من 8 آلاف شركة ألمانية وشركات ألمانية تركية تعمل في تركيا، وأن قيمة الاستثمارات الألمانية المباشرة في تركيا تجاوزت مستوى 23 مليار و100 مليون دولار العام الماضي.

وأشار إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه حول اجتماعات لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية سيعمل على تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

(سكاي نيوز)