الدولار عند عتبة الـ90 الف ليرة.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 89600 و89900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89600 و90000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.