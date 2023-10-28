"إكس" تُطلق 3 اشتراكات شهرية... ما هي أسعارها؟

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أطلقت منصة "إكس" اشتراكين جديدين، بعد عام تماماً من شراء إيلون ماسك للشبكة الاجتماعية التي تعاني حالياً من صعوبات مالية.وبات في إمكان المستخدمين الاختيار من بين ثلاث خطط هي الخطة الأساسية Basic، والقياسية Premium، والخطة المميزة Premium +، بسعر 3 دولارات و8 دولارات و16 دولاراً شهرياً على التوالي.بالإضافة إلى المزايا المضمنة في خطة Premium، سيستفيد مشتركو Premium+ من أفضل عرض لرسائلهم ما يمنحها فرصة أكبر للقراءة وتوليد التفاعلات، كما أنهم لن يشاهدوا أي إعلانات عبر المنصة.أما الخيار الأرخص، فيتضمن أدوات التحرير الأساسية بما يشمل القدرة على تصحيح رسالة أو نشر مقاطع فيديو أطول، وطريقة المصادقة الثنائية، من دون الوصول إلى الأدوات الخاصة بصنّاع المحتوى التي تتيح الحصول على عائدات مالية ولا علامة توثيق الحساب الزرقاء الشهيرة. (سكاي نيوز)