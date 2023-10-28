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إقتصاد
وزراء مجموعة السبع يدعون إلى تعزيز سلاسل التوريد "لمواجهة الإكراه الاقتصادي"
Lebanon 24
28-10-2023
|
15:00
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أكد وزراء تجارة مجموعة السبع، السبت، على الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بهم مع مجموعة أوسع من الشركاء لمواجهة الإكراه الاقتصادي.
وتلعب الهند وإندونيسيا وأستراليا وتشيلي وكينيا -المدعوون لحضور اجتماع وزراء تجارة المجموعة في أوساكا باليابان- دوراً رئيسياً في مساعدة الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم على بناء شبكات تجارية مرنة في عالم مليء بالتوتر الجيوسياسي، وفقاً لمجموعة السبع.
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أسس التجارة العالمية تهتز
قال وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن أسس التجارة العالمية، التي ترتكز تقليدياً على منظمة التجارة العالمية تهتز بسبب زيادة استخدام الإكراه الاقتصادي وإجراءات تشويه السوق مثل الإعانات الصناعية الغامضة، دون الإشارة إلى دول أو حالات محددة.
وتجتمع المجموعة في الوقت الذي يغذي فيه التوتر الجيوسياسي، بما في ذلك الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط، استخدام التدابير التجارية مثل العقوبات والقيود من أجل تعزيز الأهداف الأمنية للدول. تبادلت الولايات المتحدة والصين الانتقادات بخصوص الإكراه الاقتصادي، بينما تحاول الدولتان أيضاً إبقاء الحوار مفتوحاً.
قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا: "نقاط الضعف في العلاقات الاقتصادية والتجارية تعتمد اعتماداً كبيراً على دول معينة"، دون أن تذكر أي دولة بالاسم. وأضافت "من الضروري تعزيز مرونة سلاسل التوريد في ضوء ضرورات الأمن الاقتصادي".
من المقرر أن يُختتم الاجتماع الذي يستمر يومين غداً الأحد، ومن المتوقع صدور بيان مشترك.
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