دولار السوق الموازية.. هكذا افتتح صباحا

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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قبل ظهر اليوم الأحد 89 ألف ليرة للشراء و 89.500 ألف ليرة للمبيع.وكان سعر صرف الدولار سجل عصر أمس السبت تسعيرة تراوحت ما بين 89600 و89900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.