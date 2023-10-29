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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. هكذا افتتح صباحا

Lebanon 24
29-10-2023 | 05:09
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قبل ظهر اليوم الأحد 89 ألف ليرة للشراء و 89.500 ألف ليرة للمبيع.

وكان سعر صرف الدولار سجل عصر أمس السبت تسعيرة تراوحت ما بين 89600 و89900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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