توقعات متشائمة بانكماش اقتصاد اسرائيل بنسبة 11%

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توقع بنك "جيه بي مورغان" أن ينكمش اقتصاد إسرائيل بنسبة 11% خلال الربع الأخير من العام الجاري على أساس فصلي، متأثرا بالتصعيد العسكري في غزة.وقال محللو البنك في مذكرة بتاريخ 27 تشرين الأول إن توقعاتهم الأولية بشأن تأثير الصراع الحالي في غزة كانت "مفرطة في التفاؤل".مذكرة "جيه بي مورغان" تم نشرها قبل يوم تقريبا من توسيع إسرائيل هجومها البري على قطاع غزة، حيث حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حملة "طويلة وصعبة".