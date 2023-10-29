على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.