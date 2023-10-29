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إقتصاد

البورصة المصرية تتراجع.. وارتفاع المؤشرين السعودي والقطري

Lebanon 24
29-10-2023 | 15:06
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أغلقت أسواق الأسهم في السعودية وقطر على ارتفاع مدعومة بتقارير أرباح قوية من بنوك وشركات رغم أن المعنويات تضررت من المخاوف من اتساع نطاق الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7% بقيادة سهم شركة لومي لتأجير السيارات الذي صعد 3.6% بينما أغلق سهم اتحاد عذيب للاتصالات مرتفعا 2.1%، كما صعد سهم الاتصالات السعودية 2.2 %.
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وقفز سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 6.4% وهو أكبر مكسب له خلال يوم واحد منذ تشرين الثاني 2020 بعد الكشف عن ارتفاع حاد في أرباح الربع الثالث.

وارتفع المؤشر القطري 0.4% بعد أن قفز سهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة الإسلامية 8.8% مسجلا أفضل أداء يومي له منذ ما يقرب من ثماني سنوات بفضل أرباح الربع الثالث.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8% مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم أبو قير للأسمدة الذي هوى 6.5% 

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت من اتساع رقعة الصراع في غزة قائلا إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى "قنبلة موقوتة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن حصيلة القتلى في القطاع ارتفعت إلى 8005، منهم 3324 قاصرا، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 20242.
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