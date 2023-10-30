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إقتصاد
حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي تحقق نمواً بـ 29%
Lebanon 24
30-10-2023
|
01:30
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كشف مطار أبوظبي الدولي عن نتائج تقرير حركة المسافرين في الربع الثالث من العام 2023.
وأظهر التقرير معدلات جيدة بلغت 5 ملايين و951 ألفا و25 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 تموز إلى 30 أيلول بزيادة قدرها 29.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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كما سجل مطار أبوظبي الدولي 37903 حركة هبوط أو إقلاع خلال الربع الثالث من العام 2023، وهي زيادة بنسبة 21.8 بالمئة مقارنة بمعدل 31123 رحلة خلال الربع الثالث من العام 2022.
وشهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً على صعيد الوجهات الدولية عبر تسيير 24 شركة طيران رحلاتها إلى 119 وجهة حول العالم عبر مطار أبوظبي الدولي.
وتضمنت الوجهات التي شهدت إقبالاً متزايداً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الثالث من العام 2023 لندن (238,196 مسافراً) ومومباي (228,189 مسافراً) وكوتشي (191,883 مسافراً) والقاهرة (172,570 مسافراً) والدوحة (168,417 مسافراً).
وخلال الفترة نفسها، قامت "مطارات أبوظبي" بمناولة 143,979 طناً من الشحن الجوي عبر مطار أبوظبي الدولي.
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