29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
قطاع الغاز والمعادن في نيجيريا.. هذا ما تخطط له ألمانيا
Lebanon 24
30-10-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده مستعدة للاستثمار في الغاز والمعادن الحرجة في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وذلك في مستهل زيارة لدولتين في جنوب الصحراء.
وقال شولتس للصحافيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو في العاصمة أبوجا "هناك استعداد للاستثمار، خاصة في المعادن الحرجة".
Advertisement
وفيما يتعلق بالغاز، رحب بجهود نيجيريا لتوسيع قدرتها في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وقال تينوبو إنه أجرى "مناقشة مستفيضة للغاية" بخصوص قضية الغاز وشجع الشركات الألمانية على الاستثمار في خطوط الأنابيب في نيجيريا.
وتسعى نيجيريا أيضا إلى جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين لديها، الذي ظل متراجعا لفترة طويلة، حيث يساهم بأقل من واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال شولتس دون الخوض في التفاصيل إن هناك أيضا رغبة من الشركات الألمانية لبناء خطوط سكك حديدية في نيجيريا. وتهيمن الشركات الصينية حاليا على هذا القطاع، إذ فازت بعقود لتوسيع خطوط السكك الحديدية في أكبر اقتصاد في أفريقيا.
والتقى شولتس أيضا برئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وقال إنه من الضروري العمل مع المجموعة "للحيلولة دون أن تصبح الانقلابات التوجه السائد" في أعقاب انقلابين عسكريين وقعا في الآونة الأخيرة في النيجر والجابون.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
10:10 | 2023-10-29
29/10/2023 10:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
08:35 | 2023-10-29
29/10/2023 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
15:46 | 2023-10-29
29/10/2023 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في البترون.. والأهالي يناشدون وزير البيئة!
Lebanon 24
إشكال كبير في البترون.. والأهالي يناشدون وزير البيئة!
13:17 | 2023-10-29
29/10/2023 01:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال إسرائيلي يكشف مدة الحرب... وهذا ما سيحصل مع "حزب الله"!
Lebanon 24
جنرال إسرائيلي يكشف مدة الحرب... وهذا ما سيحصل مع "حزب الله"!
13:25 | 2023-10-29
29/10/2023 01:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-10-30
في بداية أسبوع مليء بقرارات البنوك المركزية.. هذا ما سجله الدولار
04:32 | 2023-10-30
الدولار في السوق الموازية.. كم سجل صباح اليوم؟
03:51 | 2023-10-30
في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. هل تأثرت أسعار الذهب؟
03:45 | 2023-10-30
لزيادة أرباحهم بالدولار... تجار يتلاعبون بسعر الصرف
02:30 | 2023-10-30
النفط يهبط بأكثر من 1%.. هكذا أصبح سعر خام برنت
01:30 | 2023-10-30
حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي تحقق نمواً بـ 29%
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
30/10/2023 12:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
30/10/2023 12:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
30/10/2023 12:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24