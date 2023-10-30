النفط يهبط بأكثر من 1%.. هكذا أصبح سعر خام برنت

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع، وهو ما فاق تأثيره الدعم المستمد من التوتر في الشرق الأوسط.تحرك الأسعاربحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 بالمئة أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل.وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس "على الرغم من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل فإن الاجتياح البري متوقع على نطاق واسع".وصعد الخامان ثلاثة بالمئة في تعاملات الجمعة عند الإغلاق بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي.ويترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في المركزي الأميركي الأربعاء المقبل، وبيانات الوظائف الأميركية ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل، تلمسا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.(سكاي نيوز)