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إقتصاد
في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. هل تأثرت أسعار الذهب؟
Lebanon 24
30-10-2023
|
03:51
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في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار اليوم الاثنين مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة ، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.
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وبحلول الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2013 دولار للأونصة.
وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن التضخم سيظل سيلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75% من 200 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضا أعلى لفترة أطول.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.3% إلى 901.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1124.48 دولار للأونصة.(cnbc)
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