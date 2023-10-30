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إقتصاد

في بداية أسبوع مليء بقرارات البنوك المركزية.. هذا ما سجله الدولار

Lebanon 24
30-10-2023 | 05:00
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استقر الدولار في ظل تعاملات حذرة خلال جلسة الاثنين وأبقى الين قرب مستوى 150 مع ترقب المتعاملين لقرارات تتعلق بالسياسة المالية من بنك اليابان هذا الأسبوع واجتماعات لبنوك مركزية كبرى وسلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة من أنحاء العالم.
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ويبدأ الاثنين بنك اليابان اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين في مستهل أسبوع سيشهد أيضا قرارات تتعلق بأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا.

كما من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشرات مديري المشتريات والتضخم في منطقة اليورو والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة مما يضيف مزيدا من الترقب على أسبوع ممتلئ بالفعاليات.

ولم يطرأ على الين تغيرا يذكر وظل عند 149.58 للدولار بما منح العملة اليابانية متنفسا بعد أن وصلت لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي مسجلة 150.78 للدولار.

وظلت تحركات العملات بشكل عام محدودة مع توخي المستثمرين الحذر واستمرار ضعف شهية المخاطرة.
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