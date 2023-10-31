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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. هكذا افتتح صباحا

Lebanon 24
31-10-2023 | 03:53
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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