لزيادة التعاون بين البلدين.. بنك التنمية الصيني يصرف 956 مليون دولار للمركزي المصري

صرف بنك التنمية الصيني قرضاً بقيمة 7 مليارات يوان (956.61 مليون دولار) للبنك المركزي المصري، وفق بيان صحفي صادر يوم الثلاثاء.

وجرى توقيع الاتفاقية المتعلقة بالقرض خلال الدورة الثالثة لمنتدى مبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر، وفق بنك التنمية الصيني، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل بشكل فعال على التكامل المتعمق للبناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030"، وضخ زخم مالي جديد لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين الصين ومصر.

وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أصدر البنك قروضاً في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 6.48 مليار دولار، وتشمل مجالات التعاون المالي، وإنشاء البنية التحتية، والتصنيع، والمجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت أيضاً خط ائتمان بقيمة مليار دولار، وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وتمويل شبكة نقل الكهرباء في مصر بقدرة 500 كيلو وات.

وتجري مصر مفاوضات عدة لتوفير العملات الأجنبية في البلاد التي أدى شحها إلى تراجع قيمة العملة المحلية في السوق أمام الدولار، رغم أنها خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته.

وتقول السلطات إنها تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، لكن التأخير في التنفيذ الكامل لذلك التحول أعاق مراجعة برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.