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إقتصاد

الجيش الأمريكي يشتري كميات من المأكولات البحرية اليابانية لمواجهة الحظر الصيني

Lebanon 24
31-10-2023 | 15:00
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أعلنت السفارة الأميركية في طوكيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزيد مشترياتها من ثمار البحر اليابانية، بعدما حظرت الصين وارداتها من هذه المنتجات، رداً على تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر.

 

وستخصص هذه المشتريات الجديدة لحوالى 110 آلاف جندي أميركي متمركزين في اليابان.

 

وأشار السفير، رام إيمانويل، في بيان إلى أن "بيع ثمار البحر اليابانية لتموين القواعد الأميركية سيساعد في تعويض الحظر التعسفي وغير العادل الذي تفرضه الصين" على هذه المنتجات.

 

وعلّقت الصين كل وارداتها من المأكولات البحرية من اليابان في آب الماضي، رداً على بدء الأخيرة بتصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبية من المياه المعالجة من فوكوشيما في المحيط الهادئ، بعد 12 عاماً من اجتياح تسونامي مفاعلات المنشأة.

 

كما علّقت روسيا وارداتها من ثمار البحر اليابانية في أكتوبر.

 

وقالت السفارة الأميركية، إن مخازن مؤن القاعدة العسكرية في يوكوتا تسلمت، الثلاثاء، الدفعة الأولى من المحار الصدفي من جزيرة هوكايدو (شمال)، كجزء من طلبية أولى تزن نحو 900 كيلوغرام.

 

وأضافت أنه سيتم أيضًا تقديم المأكولات البحرية اليابانية، على متن السفن العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة.

 

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من تصريف المياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما في الثاني من تشرين الثاني. (سكاي نيوز)

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