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إقتصاد

إنتاج النفط في أميركا يسجل مستوى قياسيا

Lebanon 24
01-11-2023 | 05:26
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قالت إدارة معلومات الطاقة، إن إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في آب عند 13.05 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.7 بالمئة في آب، مقارنة بالشهر السابق. وكان أعلى مستوى شهري سابق في نوفمبر 2019، عندما وصل الإنتاج إلى 13.0 مليون برميل يوميا.
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وبحسب إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 404.64 مليون برميل خلال الشهر، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات السلسلة التي تعود إلى عام 1920.

ولا يزال الارتفاع الشهري أقل من مستوى قياسي أسبوعي لإنتاج النفط الأميركي عند 13.2 مليون برميل يوميا، والذي سجله في الأسبوع المنتهي في السادس من تشرين الأول.
وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم ببطء على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث استخدمت الشركات أرباحا قياسية لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بدلا من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج بسرعة.
وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، ارتفع الإنتاج في آب 0.5 بالمئة إلى مستوى قياسي شهري بلغ 5.63 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وفي نيو مكسيكو وداكوتا الشمالية، ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.80 مليون برميل يوميا و1.22 مليون برميل يوميا على التوالي.

كما تم تعديل إنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو بالخفض إلى 12.96 مليون برميل يوميًا من 12.99 مليون برميل يوميًا.
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