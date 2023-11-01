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إقتصاد
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة أسوة بالفيدرالي الأميركي
Lebanon 24
01-11-2023
|
16:30
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قررت بنوك مركزية خليجية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أسوة بتحركات الفيدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل فائدته الرئيسية في نطاق 5.25% و 5.5% دون تغيير، وهي عند أعلى مستوى منذ 22 عاما.
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وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
كما قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.
وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية. (العربية)
المصدر: العربية
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