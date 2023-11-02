Advertisement

إقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب.. بدعم من تراجع الدولار بعد قرار الفيدرالي

Lebanon 24
02-11-2023 | 01:44
A-
A+
Doc-P-1125467-638345081579531385.jpg
Doc-P-1125467-638345081579531385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في التعاملات المبكرة الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.
Advertisement

قال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو وكأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى".

وأبقى الاحتياطي أمس الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1983.77 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1991.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 926.08 دولار وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1114.02 دولار للأونصة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:56 | 2023-11-02
04:53 | 2023-11-02
03:15 | 2023-11-02
00:50 | 2023-11-02
00:12 | 2023-11-02
16:30 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24