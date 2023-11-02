إغلاق مئات مصانع النسيج إثر تظاهرات عمالية في بنغلادش

أغلقت المئات من مصانع الملابس في بنغلادش أبوابها، بسبب احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل شخصين وهي مستمرة منذ عدة أيام بمشاركة الآلاف من العمال المطالبين بزيادة الحد الأدنى لأجورهم الشهرية ثلاث مرات تقريبا.

في العاصمة دكا، وكذلك في الكثير من المدن الصناعية القريبة منها، تعرضت عشرات المصانع للنهب من قبل العمال الغاضبين، وأغلقت عدة مئات منها أبوابها، وفقًا للسلطات، التي أبلغت أيضًا عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وقال سروار علام قائد شرطة غازيبور، شمال دكا لوكالة فرانس برس، إن "أكثر من 250 مصنعا للملابس أغلقت أبوابها خلال الاحتجاجات ... تعرض ما يصل إلى 50 مصنعًا للنهب والتخريب، وأشعلت النار في أربعة أو خمسة منها".

وفي أشوليا، إلى الشمال من دكا، تم إغلاق ما لا يقل عن 50 من "المصانع الكبيرة جدًا"، التي توظف أكثر من 15 ألف عامل، حسبما قال نائب قائد الشرطة محمود ناصر.

وقطاع النسيج صناعة رئيسية في بنغلادش، ثاني أكبر مصدِّر للملابس في العالم، بعد الصين

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لكن ظروف العمل قاسية بالنسبة للكثير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، ومعظمهم من النساء. (وكالات)

وساهم نمو صناعة النسيج بشكل كبير في النجاح الاقتصادي لبنغلادش التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة

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