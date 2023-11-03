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إقتصاد

النفط يرتفع بعد تثبيت أسعار الفائدة بأميركا وإنجلترا

Lebanon 24
03-11-2023 | 00:00
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل، الخميس، لتنهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام مع عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة. 

 

وتلقت أسعار النفط دعما من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة في اجتماعه أمس الأربعاء.

 

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

 
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واستقر معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3.4 بالمئة في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي. ويتابع مستثمرو النفط عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية مخافة أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد والتأثير على الطلب على الطاقة.

 

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 15 عاما والبالغ 5.25 بالمئة في اجتماعه، الخميس، في الشهر الثاني الذي تشهد فيه أسعار الفائدة ثباتا بعد 14 رفعا متتاليا.

 

 وفيما يتعلق بالإمدادات، قال محللون لوكالة رويترز، الخميس، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يتوقع أن تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.

 

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات في الشرق الأوسط والتي جعلت أسواق النفط في حالة ترقب مع احتمال أن يؤدي اتساع نطاق الصراع إلى تعطل الإمدادات في أنحاء المنطقة. (وكالات)

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