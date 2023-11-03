أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

Advertisement

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في تعاملات الجمعة المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثان على التوالي من الخسائر مع ترك البنك المركزي الأميركي الباب مفتوحا أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل فضلا عن تراجع المخاوف من احتمال أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب في الإمدادات.تحرك الأسعاروارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 86.99 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 82.67 دولار للبرميل.وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس. ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضا 3.5 بالمئة.