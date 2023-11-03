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إقتصاد
مصر ترفع أسعار البنزين بحوالي 14% وتثبت سعر المازوت
Lebanon 24
03-11-2023
|
02:42
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مصر رفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3 بالمئة لكنها أبقت على سعر الديزل دون تغيير.
ونقلت وسائل الإعلام عن الجريدة الرسمية، صباح الجمعة، أنه تم رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه وبنزين 95 بجنيه واحد إلى عشرة جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي.
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وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيه للتر.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل. وأضافت أن السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50 في المئة.
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