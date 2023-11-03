ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 1588000 ليرة لبنانيّة. (+2000)بنزين 98 أوكتان: 1628000 ليرة لبنانيّة. (+2000)المازوت: 1673000 ليرة لبنانيّة. (-8000)غاز: 960000 ليرة لبنانية. (000)