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إقتصاد

خبر يتعلّق بأسعار الذهب... هذه تفاصيله

Lebanon 24
03-11-2023 | 08:14
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يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، وسط إحجام من المتعاملين إلى حد كبير قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في وقت لاحق من اليوم.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1989.83 دولار للأونصة، وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1997.40 دولار.

وانخفض الذهب واحدا بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 925.13 دولار، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1111.62 دولار. (سكاي نيوز)
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