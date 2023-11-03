وول ستريت ترتفع وسط رهانات على بلوغ الفائدة ذروتها ونتائج قوية

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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع حاد وسط آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد وصل إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة فيما لاقت الأسهم دعما كذلك من تقارير أرباح فصلية قوية.وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء مثلما هو متوقع. وبينما ترك رئيسه جيروم باول الباب مفتوحا لمزيد من التشديد، فقد أقر أيضا بتأثير الارتفاع الأخير في عوائد السندات على الاقتصاد.وفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 80.30 نقطة، أو 1.89%، عند 4317.77 نقطة، وفقا لـ "رويترز".بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 233.40 نقطة، أو 1.79%، ليصل إلى 13294.87 نقطة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 566.04 نقطة، أو 1.70%، إلى 33840.62 نقطة. (العربية)