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إقتصاد

مصر تستورد غاز مسال لتلبية الطلب المحلي

Lebanon 24
04-11-2023 | 02:16
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استقبلت مصر، أول شحنة غاز طبيعي مسال، منذ تموز الماضي، من أجل تلبية احتياجاتها المحلية من الوقود في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وتراجع الإمدادات القادمة من الغاز الإسرائيلي.

وذكرت وكالة بلومبرغ، في تقرير، أنه من المتوقع أن تصل الناقلة "ماران غاز كاليمنوس"، المحملة جزئياً بالغاز الطبيعي المسال، إلى ميناء العين السخنة، الجمعة، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات.
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ستكون هذه الشحنة النادرة هي الأولى من نوعها منذ تموز الماضي، وتعد مؤشرا على أن مصر، التي كانت تحولت إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال- تلجأ للأسواق العالمية في نقص الإمدادات المحلية.
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