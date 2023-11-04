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إقتصاد
تسعيرة مرتفعة.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
04-11-2023
|
03:56
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سجل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89600 و 89900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان سعر الصرف قد سجل التسعيرة نفسها مساء أمس
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