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إقتصاد
الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف جديدة بأقل من المتوقع
Lebanon 24
04-11-2023
|
04:47
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أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في تشرين الاول الماضي بأقل من التوقعات، وهو ما قد يشجع الفيدرالي الأميركي على التوقف عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف الصادر الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 180 ألف وظيفة، كما تم تعديل قراءة شهر سبتمبر بالخفض إلى 297 ألف وظيفة من 336 ألف وظيفة.
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ويرجع هذا التباطؤ في نمو الوظائف بأميركا جزئيا لإضرابات في اتحاد يمثل العاملين في شركات تصنيع السيارات شمل أكبر ثلاثة منها مما قلل وظائف قطاع الصناعات التحويلية بينما تراجع تضخم الرواتب بما يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فإن الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية قلت بنحو 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في ايلول. وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب في وقت مسح الوظائف لتشرين الاول. وانتهى الإضراب بما قد يقدم زيادة في الوظائف المتاحة في تشرين الثاني.
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