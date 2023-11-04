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إقتصاد

"فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني.. كيف أصبح؟

Lebanon 24
04-11-2023 | 15:00
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خفّضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-"، هبوطاً من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضاً نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".
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وقالت الوكالة إن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر، وفق ما نقلته "رويترز".

وأضافت أن "قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، والتدفق المحتمل للاجئين، يزيد من المخاطر الأمنية، خاصة في سيناء".

ونوهت إلى أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل، بسبب زيادة الواردات. 

وذكرت فيتش أن "التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل".
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