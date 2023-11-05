40 مليار دولار.. التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا

أعرب وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني أحمد الزيودي، عن أمله في أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين أبو ظبي وأنقرة 40 مليار دولار بعد 5 سنوات.

وأشار إلى أن البلدين سجلا نموا جيدا في التجارة غير النفطية، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين تركيا والإمارات بلغ 18 مليار دولار.

وأوضح أن التجارة الثنائية سجلت نموا جيدا في النصف الأول من العام، مبينا أنها وصلت إلى قرابة 13.5 مليار دولار في النصف الأول من 2023.

وأشار الزيودي إلى أهمية القطاع الخاص في التجارة الثنائية.

وقال: "نريد أن نضمن استفادة القطاع الخاص من هذه العلاقة الوثيقة والاتفاقيات، أنا واثق من أننا سنرى أرقاما كبيرة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة".

ومؤخرا، أفاد وزير التجارة التركي عمر بولات بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام 2022، فيما وصل إلى 14 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي. (الأناضول)