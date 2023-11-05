على أي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وهي التسعيرة نفسها التي سجلها سعر صرف الدولار عصراً.