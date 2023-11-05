روسيا والسعودية تؤكدان استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط

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أعلنت السعودية وروسيا، الأحد، استمرارهما في الخفض الطوعي لإنتاج النفط، حتى نهاية كانون الأول المقبل.وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن "المملكة مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، الذي بدأ تطبيقه في شهر تموز 2023، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر كانون الأول من عام 2023 وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر كانون الأول 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس".وأضاف المصدر أنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر المقبل للنظر في تمديد الخفض أو زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج".وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".وتضم أوبك+ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الأحد، إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعية الإضافية 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية كانون الأول 2023 مثلما أعلن سابقا.ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في نيسان، خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024 بينما أعلنت في آب، أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.وأضاف نوفاك أن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية، أو سترفع الإنتاج.وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى هذا العام في أيلول، قرب 98 دولارا للبرميل غير أنها تشهد تراجعا منذ ذلك الحين. وجرى تداول الخام عند نحو 85 دولارا للبرميل، الجمعة.وتتأثر الأسعار بمخاوف مرتبطة بالنمو الاقتصادي والطلب رغم أنها تشهد حاليا دعماً من الصراع الدائر في الشرق الأوسط.وكانت السعودية قد قررت أول خفض طوعي في شهر تموز علاوة على التخفيضات بموجب اتفاق أوسع لتقييد الإمدادات بين بعض أعضاء أوبك+ في نيسان.وقالت السعودية في أيلول، إنها ستمدد خفضها الطوعي الإضافي حتى نهاية العام على أن تراجع هذا القرار بصفة شهرية.وتوقع الكثير من المحللين أن تمدد المملكة خفضها في كانون الأول.ويخفض القرار الذي اتخذه تجمع أوبك+ في حزيران الإمدادات بالفعل حتى عام 2024.ومن المقرر أن يجتمع التكتل في 26 تشرين الثاني الجاري.