تأشيرة "مستثمر زائر": السعودية تستهدف رجال الأعمال من حول العالم





ومن أحدث هذه التسهيلات كما أعلنت وزارة الاستثمار، سيكون منح رجال الأعمال تأشيرة "مستثمر زائر".

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وكشفت الوزارة، الاثنين، عن إطلاقها بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن تقديم هذه الخدمة للمستثمرين من الخارج، يأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية 2030، والهادفة إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين من حول العالم، "وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد".



كانت المملكة قد أعلنت في أيلول الماضي عن رفع مستهدفها لعدد الزوار القادمين إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، من 100 مليون كانت تستهدفها قبل أكثر من 7 أعوام حين أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "الرؤية" التي تمثل السياحة أحد أعمدتها. تتطلع المملكة العربية السعودية لاستقطاب المستثمرين الأجانب من كل الفئات والجنسيات، عبر تقديم كل التسهيلات الممكنة لهم.ومن أحدث هذه التسهيلات كما أعلنت وزارة الاستثمار، سيكون منح رجال الأعمال تأشيرة "مستثمر زائر".وكشفت الوزارة، الاثنين، عن إطلاقها بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن تقديم هذه الخدمة للمستثمرين من الخارج، يأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية 2030، والهادفة إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين من حول العالم، "وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد".كانت المملكة قد أعلنت في أيلول الماضي عن رفع مستهدفها لعدد الزوار القادمين إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، من 100 مليون كانت تستهدفها قبل أكثر من 7 أعوام حين أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "الرؤية" التي تمثل السياحة أحد أعمدتها.

وفي شهر أذار من العام الجاري، أطلقت "الخطوط الجوية السعودية" برنامج "تذكرتك تأشيرة" الذي يسمح للمسافرين بدخول الأراضي السعودية لمدة 96 ساعة، والتجول في كل مناطق المملكة وأداء العمرة، بما يخدم تطلعات المملكة لزيادة عدد الزوار.



تأشيرة "مستثمر زائر" تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية للتقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، ليتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، ومن دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية.



ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام، كما أن جزء من المستفيدين يمكنه الحصول على التأشيرة فورياً.





تأشيرة إلكترونية فورية



وأفادت "واس" بأن وزارة الاستثمار، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، قامت بتوسعة فئة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية الفورية لتشمل الدول المعلن عنها في منصة "استثمر في السعودية"، والحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول إلى الدول المتاحة للتأشيرة.

وكذلك الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، والحاصلين على إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المرخصين لدى وزارة الاستثمار بواقع 3 تأشيرات فورية في العام لكل منشأة.



تأشيرة سياحية خليجية موحدة



وتتزامن المبادرة السعودية الجديدة أيضاً مع مساعٍ خليجية لإطلاق العمل بالتأشيرة السياحية الموحدة في غضون عامين، إذ كانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد أعلنت الشهر الماضي عن اعتماد وزراء السياحة في دول الخليج التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

وأوضحت أن إجراءات تطبيقها ستُناقش خلال تشرين الثاني الجاري من قبل وزراء الداخلية لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة، ليبدأ العمل بها خلال عام 2024 أو 2025.