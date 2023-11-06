في مطلع عام 2024: بورصة مصر تسعى لإطلاق مؤشر أسهم إسلامي

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تسعى بورصة مصر لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام المقبل، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، بحسب ما ذكر أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة لـ"الشرق".المؤشر سيتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.البورصة المصرية تتحدث مع 3 إلى 4 شركات من القطاع الخاص متوسطة الحجم لقيدها بالسوق المالية، كما كشف الشيخ الذي رفض الخوض في تفاصيل بشأن قطاعات الشركات أو الأسماء.في شهر شباط الماضي، أعلنت مصر أنها ستطرح حصصاً في 32 شركة على مدار عام، وارتفع هذا العدد لاحقاً إلى 40 شركة، إلا أنه لم يتم بيع سوى شركة "باكين"، وحصص في "العز الدخيلة للصلب"، و"المصرية للاتصالات"، و"الشرقية للدخان"، وكلها شركات لم تكن ضمن برنامج الطروحات الأوّلي وأُضيفت لاحقاً، سواء بعد عملية البيع أو قبلها بوقت قليل.كما نجحت الحكومة ببيع حصص من شركات بترولية مثل "ايثيدكو"، و"إيلاب"، و"الحفر المصرية"، وهي من ضمن برنامج الطروحات، وتتوقع بيع شركة "وطنية" قبل نهاية 2023 وعدد من مشروعات الطاقة.وتعمل البورصة على إطلاق حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة عبر "السوشيال ميديا" بالمشاركة مع شركات السمسرة الراغبة في ذلك، من أجل تنشيط السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 58% منذ بداية العام حتى جلسة الخميس الماضي، وزادت القيمة السوقية للأسهم بنحو 600 مليار جنيه خلال نفس الفترة.