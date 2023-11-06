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إقتصاد
كم بلغت نفقات إسرائيل العسكرية على الحرب يومياً؟ التفاصيل بالأرقام
Lebanon 24
06-11-2023
|
23:00
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أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، في تقدير لها، وصول خسائر إسرائيل من حربها على غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.
ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة الجانب اللبناني أو الإيراني أو اليمني.
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وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة نحو 350 ألف إسرائيلي، أي 8.5% من المجندين فورا إلى العمل بعد وقف القتال.
وشن مسلحو حماس من غزة هجوما هو الأقسى في تاريخ إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل غزة.
وتقدر خسارة فاتورة الحرب على إسرائيل بـ 15 مليار دولار من الإيرادات الحكومية سنويا.
وتشمل فاتورة الحرب على إسرائيل 5 مليارات دولار تعويضات للمتضررين، و5 مليارات دولار لإعادة تأهيل المساكن.
وتسبب تأثير الحرب على إسرائيل، خفض وكالة S&P نظرتها لاقتصادها، كما وضعت كل من موديز وفيتش تصنيف إسرائيل قيد المراجعة.
وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد قال سابقا إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
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