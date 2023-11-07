ارتفاع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة فيما انخفض سعر المازوت 8 آلاف ليرة والغاز الفين ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.591.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.631.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.665.000 ليرة لبنانيةالغاز: 958.000 ليرة لبنانية