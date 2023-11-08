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إقتصاد
ارتفاع في سعر الصرف.. اليكم ما سجله الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
08-11-2023
|
03:17
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين الـ 89700 ليرة والـ89900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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