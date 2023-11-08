ماسة زرقاء تدخل قائمة أغلى 10 قطع تم بيعها على الإطلاق

بيعت "Bleu Royal"، وهي ماسة زرقاء توصف بأنها مثالية، الثلاثاء، مقابل 43,8 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار "Christie's" في جنيف، من دون أن تنجح في خطف لقب أغلى حجر من نوعه في تاريخ المزادات.



وكانت ماسة "Bleu Royal"، القطعة الأساسية خلال سلسلة مزادات تُنظم هذا الشهر، إلى جانب قطع شهيرة من تاريخ السينما، بينها عقد من اللؤلؤ كانت تضعه الممثلة أودري هيبورن أو ساعة كانت ملكاً للنجم مارلون براندو.



Advertisement

هذا الحجر الموضوع داخل خاتم، كان جزءاً من مجموعة خاصة لمدة 50 عاماً. وتُعدّ الماسة البالغ وزنها 17,61 قيراطاً، أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل، تعرض للبيع في تاريخ المزادات.هذا الحجر الموضوع داخل خاتم، كان جزءاً من مجموعة خاصة لمدة 50 عاماً.

وقالت دار المزادات إنه بيع بمبلغ 39 مليون و505 ألف فرنك سويسري بعد سبع دقائق من انطلاق المزايدات، إلى هاو بجمع التحف والقطع الفنية شارك في المزايدة عبر الهاتف.



وقال المسؤول عن مبيعات المجوهرات لدى دار "Christie's" في جنيف، ماكس فاوست، لوكالة فرانس برس "نحن سعداء للغاية بالنتيجة. لقد بيعت (الماسة) بسعر يناهز 2,5 مليون دولار للقيراط الواحد. إنها أغلى قطعة مجوهرات تباع في عام 2023 بأكمله، دولياً، في أي دار مزادات... نحن سعداء جداً جداً".



وأضاف "إنها واحدة من أغلى 10 قطع تم بيعها على الإطلاق في فئة المجوهرات".



وأعلن المسؤول العالمي لمزادات المجوهرات لدى دار "Christie's"، راهول كاداكيا، قبل المزاد إن عددا كبيرا من الماسات الملوّنة الحديثة خضعت لقص مختلف تعزيزاً للونها.



أما في حالة "Bleu Royal" فإن "المادة الخام نفسها غنية جدا لدرجة أنهم تمكنوا من قصّها وفق نمط كلاسيكي رائع"، مضيفاً "إنها تلبي جميع المتطلبات - إنها حقاً الأفضل في فئتها".



تُعدّ الماسات الزرقاء الزاهية التي تزن أكثر من 10 قيراط نادرة جدا.



ومنذ تأسيس دار "Christie's" عام 1766، لم تعرض إلا ثلاث ماسات من هذا النوع للبيع، وكلها خلال الأعوام الـ13 الماضية.



لا تزال قطعة المجوهرات الأغلى ثمناً في تاريخ المزادات هي ماسة "Oppenheimer Blue"، التي بيعت في مقابل 57,5 مليون دولار في عام 2016. (سكاي نيوز)