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إقتصاد

منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد في سنغافورة يناقش أزمات الحرب والتضخم

Lebanon 24
08-11-2023 | 16:00
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هيمنت مواضيع الحرب والتضخم على جلسات منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد المنعقد حالياً في سنغافورة، ولكن تخللت المحادثات لمحات متفائلة من بعض القادة والرؤساء التنفيذيين تدعو إلى اغتنام الفرص.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في "غولدمان ساكس Goldman Sachs"، جون والدرون، ان التضخم هو مصدر قلقه الأكبر، مشيراّ إلى أن الظروف الجيوسياسية ستؤثر على التضخم أكثر.
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وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية السنغافوري GIC، ليم تشاو كيات، أن الأسواق لم تشهد عائدا مماثلا على سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة 10 سنوات بنحو 2.5% لفترة طويلة وهذا أمر جذاب للغاية ويمثل منافسة على الأصول الأخرى.

وقال نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، إن العالم كبير بما يكفي لكي تنسجم البلدان والصين تظل ملتزمة بالانفتاح وهي داعمة ومستفيدة من العولمة.

أما الرئيس التنفيذي في HSBC نويل كوين، فقال""هناك أربعة عوامل ستعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية هى القدرة على الصمود لما بعد كوفيد، والابتكار في مجال التكنولوجيا، وإمدادات الطاقة،وتغييرات اقتصاد الصين نحو المزيد من الاستهلاك المحلي، إذا اجتمعت هذه العوامل الأربعة معا، فسيتغير العالم".

وأضاف كوين "لا أعتقد أن العالم يستطيع تحمل تضخم أعلى ولا أعتقد أن العالم قادر على تحمل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي".
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