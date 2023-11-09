Advertisement

إقتصاد

للمرة الأولى منذ تموز.. خام برنت دون 80 دولارا

Lebanon 24
09-11-2023 | 00:44
A-
A+
Doc-P-1128164-638351129582772662.jpeg
Doc-P-1128164-638351129582772662.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع سعر خام برنت إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تموز، مع تزايد المخاوف من تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

تسوية الأسعار

عند التسوية هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بـ 2.04 دولار أو 2.64 بالمئة لتغلق عند 75.33 دولار للبرميل.
Advertisement

وتم تسوية العقود الآجلة لخام برنت على تراجع بنحو 2.54 بالمئة ما يعادل 2.07 دولار عند 79.54 دولار للبرميل، وهذه هي المرة الأولى الذي يتراجع فيها خام برنت دون 80 دولارا للبرميل منذ تموز الماضي.
وأفاد محلل الأسواق لدى "أواندا" كريغ إرلام "بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ يوليو اليوم في ظل تأثير التوقعات الاقتصادية الأضعف".

وتراجع الخام بالفعل بنسبة حوالى 4 بالمئة الثلاثاء بعد أنباء عن تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في أكتوبر إذ أثار ذلك مخاوف جديدة حيال مدى إمكان استهلاكها للطاقة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:15 | 2023-11-09
00:29 | 2023-11-09
23:21 | 2023-11-08
23:00 | 2023-11-08
16:00 | 2023-11-08
14:00 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24