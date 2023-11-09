للمرة الأولى منذ تموز.. خام برنت دون 80 دولارا

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تراجع سعر خام برنت إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تموز، مع تزايد المخاوف من تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.تسوية الأسعارعند التسوية هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بـ 2.04 دولار أو 2.64 بالمئة لتغلق عند 75.33 دولار للبرميل.وتم تسوية العقود الآجلة لخام برنت على تراجع بنحو 2.54 بالمئة ما يعادل 2.07 دولار عند 79.54 دولار للبرميل، وهذه هي المرة الأولى الذي يتراجع فيها خام برنت دون 80 دولارا للبرميل منذ تموز الماضي.