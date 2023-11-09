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إقتصاد
للمرة الأولى منذ تموز.. خام برنت دون 80 دولارا
Lebanon 24
09-11-2023
|
00:44
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تراجع سعر خام برنت إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تموز، مع تزايد المخاوف من تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.
تسوية الأسعار
عند التسوية هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بـ 2.04 دولار أو 2.64 بالمئة لتغلق عند 75.33 دولار للبرميل.
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وتم تسوية العقود الآجلة لخام برنت على تراجع بنحو 2.54 بالمئة ما يعادل 2.07 دولار عند 79.54 دولار للبرميل، وهذه هي المرة الأولى الذي يتراجع فيها خام برنت دون 80 دولارا للبرميل منذ تموز الماضي.
وأفاد محلل الأسواق لدى "أواندا" كريغ إرلام "بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ يوليو اليوم في ظل تأثير التوقعات الاقتصادية الأضعف".
وتراجع الخام بالفعل بنسبة حوالى 4 بالمئة الثلاثاء بعد أنباء عن تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في أكتوبر إذ أثار ذلك مخاوف جديدة حيال مدى إمكان استهلاكها للطاقة.
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