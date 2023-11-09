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إقتصاد
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
09-11-2023
|
02:38
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89500 و 89800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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