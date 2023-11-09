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إقتصاد

نقابة فرنسية تحذر من انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: "كارثة" على الزراعة!

Lebanon 24
09-11-2023 | 06:00
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حذّر رئيس أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا، الأربعاء، من أنّ انضمام أوكرانيا إلى الاتّحاد الأوروبي سيكون "كارثيا" على قطاع الزراعة في أوروبا.

 

وأوصت المفوضية الأوروبية ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومنح جورجيا وضع دولة مرشّحة لعضوية التكتّل.

 

وفي مقابلة مع الصحف المحليّة التابعة لمجموعة إيربا، قال آرنو روسو، رئيس نقابة "فنسيا" في مقابلة مع صحف محليّة، إنّه "في سياق الحرب، من الصعب جداً التعليق على هذا الموضوع لأنّك تُتّهم على الفور بعدم دعم أوكرانيا. لكن من وجهة نظر زراعية محض، فإنّ انضمام أوكرانيا إلى الاتّحاد الأوروبي سيكون بمثابة كارثة على الزراعة الأوروبية".

 
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وأوضح أنّ الزراعة الأوكرانية "لا تتبع نفس القواعد" وهي تمثّل "ما يعادل ربع الزراعة الأوروبية، وبخاصة في قطاع الدواجن والمحاصيل الحقلية، ولديها معايير بيئية ومعايير إنتاج أقلّ بكثير من معاييرنا".

 

ويتوجّه وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إلى أوكرانيا يومي الجمعة والسبت بدعوة من نظيره الأوكراني ميكولا سولسكي.

 

وبحسب وزارة الزراعة الفرنسية فإنّ هذه الزيارة ستكون مناسبة لإعادة تأكيد دعم فرنسا لأوكرانيا في المجال الزراعي، وتعزيز التعاون الثنائي ومعالجة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. (سكاي نيوز)

 

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