1.7 مليار دولار أرباح هوندا في 3 أشهر

حققت شركة هوندا موتور للسيارات قفزة كبيرة في أرباحها بلغت نسبتها 34 بالمئة.

ساعد تراجع قيمة الين على تعزيز الأرباح القوية لشركة صناعة السيارات اليابانية في الخارج، وذلك بفضل ارتفاع الطلب، خاصة في الولايات المتحدة.

ارتفعت أرباح هوندا، ومقرها طوكيو، إلى 254 مليار ين (حوالي 1.7 مليار دولار) مقارنة بـ 189 مليار ين.

وقال شينجي أوياما، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، للصحفيين إن إنتاج الشركة في أميركا الشمالية واصل التعافي بعد الأزمة الناجمة عن نقص الرقائق الإلكترونية وإمدادات أخرى، وهو ما ساهم في انتعاش الربحية.

تسببت الاضطرابات الناجمة عن القيود المفروضة على النشاط التجاري، والمرتبطة بجائحة فيروس كورونا، في تأخير إنتاج شركات السيارات بجميع أنحاء العالم، لكن الوضع بدأ يتحسن تدريجيا.

وقال أوياما إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وفيتنام أضر بمبيعات هوندا فيما يخص الدراجات البخارية.

وأضاف أن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الصين أضر بمبيعات هوندا أيضا، حيث تخلفت الشركة عن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.

وذكر أوياما أن هوندا ستبدأ في طرح السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية اعتبارا من العام المقبل.