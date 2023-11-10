أسعار النفط تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني 41 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 80.42 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ما يجعل المخاوف حيال الطلب تفرض نفسها من جديد.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني 41 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 80.42 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول 76.06 دولار للبرميل، بزيادة 32 سنتا أو 0.4%.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.7% هذا الأسبوع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.9% منذ الأسبوع الماضي.

وتعد الأسابيع الثلاثة من الانخفاضات هي أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية لكلا الخامين منذ انخفاض دام أربعة أسابيع من منتصف نيسان إلى أوائل أيار. (العربية)