توجيهات إيلون ماسك تسببت بمئات الإصابات بين موظفي "سبايس اكس".. تحقيق يكشف!

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في تحقيق نُشر حديثا، زعم أن مئات الموظفين في شركة "سبايس اكس" الأميركية، خاطروا بحياتهم وتعرضوا لإصابات واسعة، في ظل مخالفات للمعايير التنظيمية.وتعرّض عديد من موظفي الشركة لإصابات منوعة ما بين كسور وجروح، بعدما خاطروا بحياتهم؛ لتلبية وتيرة العمل السريعة التي طالبهم بها الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في سياق السعي لمهمة في المريخ، بحسب التحقيق الذي أجرته رويترز وشمل مجموعة من المقابلات مع موظفين سابقين وحاليين بالشركة.وكان ماسك، قد ذكر في وقت سابق إنه يخطط لاستقبال مليون شخص على كوكب المريخ بحلول عام 2050. وتعتمد خططه على رهان كبير، وهو المركبة الفضائية SpaceX's Starship، وهي مركبة فضائية يبلغ طولها حوالي 400 قدم تم تصميمها لاستخدامها عدة مرات.وتم توثيق أكثر من 600 إصابة في مكان العمل، فيما لم يتم الكشف عنها سابقاً في منشآت الشركة، وذلك منذ العام 2014. وقالت رويترز إن هذا "مجرد جزء من العدد الإجمالي غير المتاح للعامة".كما تم فحص سجلات الإصابات والسجلات العامة من أكبر ست منشآت تابعة للشركة الأميركية، والتي لم تقم من جانبها بالإبلاغ عن كثير من بيانات الإصابة سابقاً، فيما اعتُبرَ انتهاكاً للمعايير التنظيمية.ووفق البيانات التي رصدها التحقيق، فإن أكثر من 100 عامل تعرضوا لجروح أو تمزقات، 29 منهم تعرضوا لكسر أو خلع في العظام، وسحقت أيدي وأصابع 17 منهم، كما أصيب تسعة آخرين بإصابات خطيرة في الرأس.وزعم عمال في شركة SpaceX أن بيئة العملة غير الآمن "هي نتيجة لوجهة نظر الرئيس التنفيذي للشركة القائلة بأن الشركة في الخطوط الأمامية لإنقاذ البشرية من كوكب متدهور".وقالوا إن ماسك "سرّع المواعيد النهائية للعمل، الأمر الذي أجبر الموظفين على العمل لساعات طويلة بوتيرة سريعة". أدى ذلك إلى إصابات خطيرة، بما في ذلك إصابة الموظفين بالغيبوبة وأحيانًا الوفاة.(cnbc)