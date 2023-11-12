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إقتصاد

إحصاء جديد: عدد سكان العالم تجاوز الـ 8 مليارات نسمة إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-11-2023 | 02:00
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أعلن مكتب الإحصاء الأميركي أن عدد سكان العالم تجاوز 8 مليارات نسمة، مع ارتفاع لمتوسط الأعمار والذي يعوض انخفاض عدد الولادات، لافتا إلى تباطؤ النمو السكاني عالميًا على الأجل الطويل.

وأفاد مكتب الإحصاء في أحدث تقاريرها أن عدد سكان العالم قد تجاوز هذا العدد في 26 أيلول الماضي، فيما أشارت بيانات سابقة من الأمم المتحدة إلى تجاوز هذا المستوى في 22 تشرين الثاني 2022.
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وأوضح التقرير أن معدل النمو السكاني بلغ ذروته منذ عقود مضت في ستينيات القرن الماضي، ثم بدأ في الانخفاض منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض.
وذكر المكتب أن العالم استغرق 12.5 عامًا لينتقل من 7 مليارات إلى 8 مليارات نسمة، متوقعا أن يستغرق الأمر على الأرجح 14.1 عامًا للانتقال من 8 مليارات إلى 9 مليارات، و16.4 عامًا أخرى للانتقال من 9 مليارات إلى 10 مليارات.

وأشار التقرير إلى أن النمو السكاني العالمي لا يزال نشطًا، حيث ارتفع من 6 مليارات إلى 8 مليارات منذ مطلع الألفية، فقد تباطأ المعدل منذ أن تضاعف بين عامي 1960 و 2000.

ويشهد متوسط العمر العالمي، الذي يبلغ حاليًا 32 عامًا، ارتفاعا في اتجاه صعودي من المتوقع أن يستمر ليسجل 39 عامًا في عام 2060.

وتعاني بلدان مثل كندا من الشيخوخة السكانية مع انخفاض معدل الوفيات بين كبار السن، في حين شهدت بلدان مثل نيجيريا انخفاضات هائلة في وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

وفي الوقت نفسه، تتجه معدلات الخصوبة إلى الانخفاض، فتتراجع إلى ما دون مستوى الإحلال في معظم أنحاء العالم - الحد الأدنى لعدد الولادات اللازمة لاستبدال كل من الأب والأم هو 2.1- وتشمل البلدان التي لديها معدلات خصوبة حول مستوى الإحلال الهند وتونس والأرجنتين.

وتشمل البلدان ذات معدلات الخصوبة المنخفضة البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة والسويد، في حين تشمل البلدان ذات معدلات الخصوبة المنخفضة للغاية الصين وكوريا الجنوبية وإسبانيا، بينما يعيش حوالي 4% فقط من سكان العالم في بلدان تزيد فيها معدلات الخصوبة عن 5 وجميعهم في أفريقيا.

ويعيش حوالي 15% من سكان العالم في دولة ذات خصوبة منخفضة تتراوح بين 1.6 إلى 1.8 طفل لكل امرأة. وهذا يشمل مجموعة متنوعة من البلدان مثل البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة والسويد.(العربية)



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